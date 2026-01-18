У 2025 році росіяни активізували використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, подаючи це як відновлення. Насправді це привласнення української інфраструктури та її інтеграція в логістичну систему Росії.

Про це повідомляє пресцентр Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Що РФ робить з портом Маріуполя

За даними розвідки, російські окупанти замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію в порту.

– Рішення відкрити порт для іноземних суден є спробою створити ілюзію легальності та обійти санкції, – наголошують у СЗР.

Також росіяни планують поглибити канал й розширити перевалку вантажів. Таким чином окупанти хочуть перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово окупованих територій.

Щодо ситуації у самому Маріуполі, то вона дедалі погіршується. В місті припинили шкільне харчування через відсутність фінансування. Жителі роками чекають на обіцяне житло. Але місцева так звана влада замість компенсацій за зруйновані будинки зводить дорогі іпотечні багатоповерхівки, які маріупольці купити не можуть.

Паралельно діє механізм спрощеного вилучення так званого безхазяйного житла – квартири конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи.

На всі звернення і скарги маріупольців “місцева влада” дає одну відповідь – чекайте.

Також окупанти використовують місто як військовий полігон для підготовки російських військових.

– Маріуполь для Росії – не місто, а трофей і витратний матеріал. Під прикриттям пропаганди про так зване відновлення Росія демонструє повну деградацію державної політики, в основі якої – зневага до людського життя, цинічна експлуатація захоплених територій та свідоме ігнорування норм міжнародного права, – підсумували у СЗР України.

