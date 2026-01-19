Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України замість Дмитра Наталухи.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Роман Кравець — обраний народний депутат

Так, на у ЦВК зазначили, що до них надійшла постанова Верховної Ради від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження нардепа Дмитра Наталухи, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року від політичної партії Слуга народу. Наталуха написав заяву про складення ним депутатських повноважень.

Зараз дивляться

Комісія розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, включеного до списку Слуги народу під №153, обраним народним депутатом на виборах 2019 року.

Як пише видання Українська правда, Роман Кравець, який виїхав до Ізраїлю, відмовився від мандата народного депутата. До Ізраїлю він виїхав через проблеми із зором.

— Я ухвалив для себе рішення, що до Верховної Ради не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Я вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо, щоб зараз, під час війни, бути народним обранцем, — сказав Роман Кравець.

Наступним за Кравцем у виборчому списку від Слуг йде підприємець Богдан Козуб.

Що відомо про Романа Кравця

Роман Кравець народився 8 липня 1994 року, здобув професійно-технічну освіту.

У 2019 році Кравець балотувався до Верховної Ради 9 скликання від Слуги народу. На момент виборів працював заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ ССЛ Консалтинг. Компанія займалась наданням в оренду нерухомості.

У березні 2024 року видання Forbes Україна із посиланням на власні джерела в Офісі президента та Бюро економічної безпеки повідомило, що Роман Кравець може бути адміністратором анонімного телеграм-каналу Джокер.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.