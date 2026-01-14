Верховна Рада підтримала призначення Дмитра Наталухи на посаду очільника Фонду державного майна України.

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради України 14 січня.

Призначення Наталухи очільником Фонду держмайна

Так, за призначення Дмитра Наталухи на посаду очільника Фонду держмайна проголосувало 244 народних депутати.

Посада очільника Фонду державного майна України була вакантною протягом 1,5 року.

Дмитро Наталуха – біографія та факти з життя

Дмитро Андрійович Наталуха народився 15 вересня 1987 року в Москві. Він є народним депутатом України IX скликання та очільником з питань економічного розвитку у Верховній Раді України.

Член депутатської фракції політичної партії Слуга народу.

Крім цього, Наталуха був заступником члена постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, співголовою групи з міжпарламентських зв’язків зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

У середу, 14 січня, Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду нового віцепрем’єра та міністра енергетики України.

Крім цього, Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим міністром оборони України на засіданні 14 січня.