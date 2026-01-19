Президент Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 19 січня.

Зеленський призначив заступника командувача Повітряних сил

– Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно, – написав Зеленський.

Президент розповів, що разом із міністром оборони Михайлом Федоровим та військовим командуванням має бути напрацьована нова організаційна модель для всього компонента захисту українського неба.

– Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів “малої” протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована, – зазначив президент.

Що відомо про Павла Єлізарова

Павло Єлізаров є полковником Національної гвардії України, командиром окремого загону спеціального призначення Лазар та підприємцем.

Він народився в Молдові, до України переїхав у 1990-х роках.

У 2007–2008 роках Єлізаров обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв’язку, з вересня 2009 року по квітень 2010-го був заступником голови Державної служби автомобільних доріг.

Також працював продюсером і медіаменеджером у ток-шоу Савіка Шустера.

З 2022 року Єлізаров служить у Силах оборони. Він очолював бойовий підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні безпілотників та високоточному ураженні цілей.

Під його керівництвом підрозділ став одним із найрезультативніших: бійці Lasar’s Group знищили значну кількість бронетехніки та артилерійських систем армії РФ і стабільно входили до лідерів проєкту Армія дронів.

Єлізарова вважають одним із командирів, які одними з перших системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши новітні технології з практичним бойовим досвідом.

Фото: Павло Єлізаров

