Павло Єлізаров став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо
- Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.
- Президент заявив про трансформацію системи застосування ППО Повітряними силами з акцентом на мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі.
Президент Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 19 січня.
Зеленський призначив заступника командувача Повітряних сил
– Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно, – написав Зеленський.
Президент розповів, що разом із міністром оборони Михайлом Федоровим та військовим командуванням має бути напрацьована нова організаційна модель для всього компонента захисту українського неба.
– Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів “малої” протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована, – зазначив президент.
Що відомо про Павла Єлізарова
Павло Єлізаров є полковником Національної гвардії України, командиром окремого загону спеціального призначення Лазар та підприємцем.
Він народився в Молдові, до України переїхав у 1990-х роках.
У 2007–2008 роках Єлізаров обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв’язку, з вересня 2009 року по квітень 2010-го був заступником голови Державної служби автомобільних доріг.
Також працював продюсером і медіаменеджером у ток-шоу Савіка Шустера.
З 2022 року Єлізаров служить у Силах оборони. Він очолював бойовий підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні безпілотників та високоточному ураженні цілей.
Під його керівництвом підрозділ став одним із найрезультативніших: бійці Lasar’s Group знищили значну кількість бронетехніки та артилерійських систем армії РФ і стабільно входили до лідерів проєкту Армія дронів.
Єлізарова вважають одним із командирів, які одними з перших системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши новітні технології з практичним бойовим досвідом.
Фото: Павло Єлізаров