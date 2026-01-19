Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою в регіонах, де найскладніше.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Нарада щодо енергетики

За словами президента, складною ситуація лишається у Києві, Київській області, зокрема у Білій Церкві, Василькові, Борисполі, також у Харкові та області, Запоріжжі, у Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові та області, на Сумщини та Одещині.

– Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній, – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів президенту щодо темпів відновлення та вжиті заходи для стабілізації енергосистеми.

Ситуація в обороні

Міністр оборони Михайло Федоров доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів та реальної ситуації зі збиттям ворожих БпЛА. Обсяги постачання безпілотників будуть дотримані, наголосив президент.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко доповів щодо протидії Шахедам. За словами Зеленського, Кривоножко та Федоров наразі працюють над трансформацією цієї системи.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо постачання генераторів та вже наявного запасу обладнання.

Володимир Зеленський зауважив, що визначені окремі завдання для Служби безпеки України.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль провів робочу зустріч із правлінням НЕК Укренерго, під час якої обговорили нарощування технічних можливостей для імпорту електроенергії, покращення передачі електроенергії із західних регіонів на східні.

