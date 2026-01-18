Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен здійснить візити до низки країн членів НАТО, щоб обговорити питання безпеки альянсу в Арктичному регіоні на тлі ситуації довкола Гренландії.

Про це в неділю повідомило Міністерство закордонних справ Данії, пише The Guardian.

Глава МЗС Данії здійснить візити до низки країн НАТО

Згідно з повідомленням, Расмуссен у неділю відвідає Норвегію, у понеділок проведе зустрічі у Великій Британії, а в четвер вирушить до Швеції.

Під час поїздок планується обговорення підходів до посилення ролі НАТО в Арктиці.

– У нестабільному та непередбачуваному світі Данії потрібні близькі друзі та союзники, – заявив міністр у пресрелізі.

Він також наголосив на спільному баченні країн регіону щодо ролі альянсу.

– Наші країни поділяють думку, що ми всі погоджуємося з необхідністю посилення ролі НАТО в Арктиці, і я з нетерпінням чекаю на обговорення того, як цього досягти, – зазначив Расмуссен.

Нагадаємо, напередодні у Данії та Гренландії пройшли масові демонстрації на знак протесту проти планів американського президента Дональда Трампа захопити арктичний острів.

