Данія ініціює зустрічі з союзниками по НАТО через ситуацію з Гренландією
- Глава МЗС Данії вирушає до країн НАТО для консультацій щодо безпеки в Арктиці.
- Заплановані візити до Норвегії, Великої Британії та Швеції.
- Обговорюватиметься посилення ролі Альянсу в арктичному регіоні.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен здійснить візити до низки країн членів НАТО, щоб обговорити питання безпеки альянсу в Арктичному регіоні на тлі ситуації довкола Гренландії.
Про це в неділю повідомило Міністерство закордонних справ Данії, пише The Guardian.
Глава МЗС Данії здійснить візити до низки країн НАТО
Згідно з повідомленням, Расмуссен у неділю відвідає Норвегію, у понеділок проведе зустрічі у Великій Британії, а в четвер вирушить до Швеції.
Під час поїздок планується обговорення підходів до посилення ролі НАТО в Арктиці.
– У нестабільному та непередбачуваному світі Данії потрібні близькі друзі та союзники, – заявив міністр у пресрелізі.
Він також наголосив на спільному баченні країн регіону щодо ролі альянсу.
– Наші країни поділяють думку, що ми всі погоджуємося з необхідністю посилення ролі НАТО в Арктиці, і я з нетерпінням чекаю на обговорення того, як цього досягти, – зазначив Расмуссен.
Нагадаємо, напередодні у Данії та Гренландії пройшли масові демонстрації на знак протесту проти планів американського президента Дональда Трампа захопити арктичний острів.