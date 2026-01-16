Надзвичайна ситуація в енергетиці: що передбачає та чи можливий повний блекаут у Києві

Ситуація з енергосистемою залишається дуже складною після масованих російських ударів. У Міністерстві енергетики відзначають, що найскладніше – у Києві та області, а також в інших містах України.

Експерти не беруться прогнозувати, чи варто очікувати тотальний блекаут, оскільки ремонтні роботи тривають постійно. Проте уряд все ж радить підготуватися українцям до того, що певний час можуть бути перебої зі світлом. Фахівці працюють цілодобово, щоб українці залишалися з електрикою і теплом.

Факти ICTV розпитали в експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа про те, що означає надзвичайний стан в енергетиці, які рішення вже реалізовуються та до чого варто готуватися жителям.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

– Законом України не передбачено надзвичайного стану в енергетиці. Деякі закони передбачають особливий період. Ці закони ухвалені понад 20 років тому. Вони не передбачають ніякого механізму, – зазначив експерт.

За його словами, насправді формулювання про надзвичайний стан не тягне за собою якихось нормативно-правових кроків. Андріан Прокіп розповів, що це лише словесна конструкція, а не юридичний термін.

Як стверджує експерт, законодавство України не передбачає трактування, що таке надзвичайний стан в енергетиці або змінення моделі управління. Водночас закони не визначають, кому та які повноваження будуть надані, в кого – будуть забрані, пояснив він.

– Скоріш усього, це більше рішення про те, що ми більше приділяємо увагу енергетиці, щось робимо, намагаємося вирішити. Але насправді українська енергетика живе в умовах надзвичайного стану, починаючи, відверто кажучи, з вересня 2022 року, коли був перший масований обстріл і регіональний блекаут в Харківській, Сумській і Дніпропетровських областях, – вважає Прокіп.

Які рішення ухвалив уряд для покращення ситуації

Через масовані атаки РФ та рекордно сувору зиму останніх двох десятиліть енергетична мережа працює у критичних умовах. У відповідь на кризову ситуацію уряд впроваджує комплексні заходи для стабілізації системи та мінімізації пошкоджень, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, запущено постійні штаби – загальнодержавний та окремий для Києва та області. Вони цілодобово координуватимуть дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС та органів влади.

Там, де діє надзвичайний стан через проблеми з енергопостачанням, запроваджують гнучкі правила комендантської години.

У Києві встановлять зимові канікули до 1 лютого 2026 року, але це рішення не поширюється на дитячі садки, які ухвалюють рішення самостійно, зважаючи на актуальну ситуацію.

Свириденко анонсувала швидке збільшення імпорту електроенергії як для державних компаній, так і для бізнесу.

Також по всій Україні розгорнуті щонайменше понад 10 тисяч пунктів незламності, з них у Києві – понад 1,2 тис. Уряд має контролювати їхню укомплектованість, наявність генераторів, звʼязку, пального та витратних матеріалів. Також є резерв з 3,3 тис. додаткових пунктів.

Крім цього, уряд прагне максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

За словами Свириденко, генератори та інше резервне обладнання оперативно перерозподіляють туди, де воно потрібне найбільше, щоб забезпечити роботу обʼєктів життєзабезпечення.

Водночас житлові будинки з електроопаленням додано до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити їхній постійний обігрів.

Наскільки реальним є сценарій повного блекауту в Києві

– Давати якісь оцінки про ймовірність блекауту дуже складно, тому що це питання багатьох факторів. Це погодні умови, того, як буде застосований ракетний удар. Це питання, як спрацює протиповітряна оборона. Це питання, як до цього моменту спрацюють ремонтні бригади – зазначив Андріан Прокіп.

За його словами, у Києві вже був великий блекаут у листопаді 2022 року. Але треба розуміти, що ворог має дуже велику кількість засобів ударних – значно більше, ніж було, наприклад, у 2022 році.

На його думку, сам по собі блекаут не є проблемою, тому що після нього можна підійматися. Але росіяни здійснюють спроби геноциду, тому що вони свідомо і цілеспрямовано починають бити по інфраструктурі, яка забезпечує теплопостачання, звернув увагу він.

– Давати прогнози доволі складно, тому що є питання – куди вдарять, як спрацює протиповітряна оборона, наскільки ми відремонтуємося до цього моменту, яким буде температурний режим. Те, що вони хочуть загасити Київ, перетворити його в мертве місто, стало зрозуміло не вчора. Вони ще хотіли це зробити в жовтні 2022 року, – наголосив Прокіп.

Чи здатен імпорт електроенергії врятувати ситуацію

Звичайно, імпорт електроенергії відіграє свою роль. Але треба розуміти, що є системні обмеження, які виникають через те, російські війська цілеспрямовано руйнують систему передавання електроенергії, зазначив експерт.

За його словами, тактика Росії полягає у тому, щоб спробувати розділити енергетичну систему України по Дніпру.

– Тому дуже часто виникає така ситуація, що ми можемо імпортувати, але передати в енергію – ні. Якщо не можемо її передати – тоді питання, для чого імпортувати, – запитав він.

Але ситуація може змінюватися щодня, наголосив експерт з енергетики, тому що кожен день змінюється динаміка обстрілів і ремонтів не тільки обладнання з передавання, а й з генерації, резюмував Андріан Прокіп.

