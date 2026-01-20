Правильна експлуатація генератора є запорукою тривалої роботи пристрою. За неправильного використання та надмірного навантаження він може швидко вийти з ладу.

Факти ICTV розповідають, що можна під’єднати до генератора 2,5 кВт та як самостійно розрахувати необхідну потужність пристрою.

Генератор 2,5 кВт: що можна під’єднати та як розрахувати потужність

Генератор потужністю 2,5 кВт – це зовсім невелика потужність, яка підходить виключно для живлення невеликого будиночку або тимчасових об’єктів. Такий генератор не зможе заживити всі прилади в будинку одночасно.

За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, для звичайної квартири або будинку зазвичай потрібен генератор потужністю від 3 до 8 кВт.

Це пов’язано з тим, що при запуску електроприладів необхідна додаткова потужність для подолання інерції двигунів та розігріву вузлів, яка перевищує номінальну потужність пристроїв.

Наприклад, холодильник або пральна машина в момент старту споживають значно більше енергії, ніж зазначено на їхніх приладах.

У випадку генератора на 2,5 кВт підключати одночасно великі прилади, такі як пральну машину, кавоварку чи електричну плиту – не варто, бо він просто не потягне таке навантаження. 

Але ця потужність цілком підходить для:

  • роботи насоса газового котла;
  • зовнішнього освітлення невеликого будинку або подвір’я;
  • зарядки гаджетів, ноутбуків і телефонів;
  • роботи приладів із невеликим енергоспоживанням, таких як лампи розжарювання.

Рябцев також звернув увагу на чутливу електроніку: газові котли з електронним управлінням, комп’ютери, телевізори та медичне обладнання потребують струму з чистою синусоїдою.

Для них знадобиться інверторний генератор або додатковий інвертор, інакше звичайний бензиновий генератор може не лише не запустити прилади, а й вивести їх з ладу.

Генератор 2,5 кВт – це пристрій, який дозволяє забезпечити базові потреби будинку в електроенергії під час аварійних вимкнень.

Плануючи підключення техніки, експерт радить уважно перевіряти номінальні потужності приладів і враховувати пускові навантаження, щоб не перевантажити генератор.

Що можна під’єднати до генератора 2,5 кВт в приміщенні

  • Холодильник – номінальна потужність 150 Вт, пускова – 450 Вт;
  • Мікрохвильова піч – 600 Вт;
  • Блендер – 500 Вт;
  • Кондиціонер – до 1000 Вт;
  • Телевізор – 300 Вт;
  • Комп’ютер – 300 Вт;
  • Кавомолка – 300 Вт;
  • Тостер – 700 Вт;
  • Освітлення світлодіодними лампами – 20-30 Вт;
  • Зарядні адаптери для смартфонів і планшетів – 25-100 Вт (кілька штук).

Що підключати не варто:

  • Електрочайник – 2 000 Вт;
  • Електродуховка – 1 500 Вт;
  • Водонагрівач (бойлер) – 1 500 Вт;
  • Пральна машина при нагріванні води – 1 700-2 100 Вт.

Що можна підключити до генератора 2,5 кВт в офісі:

  • Комп’ютери 300 Вт;
  • Кондиціонер – 700 Вт;
  • Роутер – 20 Вт;
  • Принтер – 650 Вт;
  • Проєктор – 250 Вт;
  • Освітлення світлодіодними лампами – 40-50 Вт;
  • Зарядні адаптери для ноутбуків по 65 Вт;
  • Мікрохвильовка – 600 Вт.

Не вмикайте все і одразу. Не варто підключати техніку навмання, обов’язково дивіться потужність та особливі умови експлуатації.

