Правильна експлуатація генератора є запорукою тривалої роботи пристрою. За неправильного використання та надмірного навантаження він може швидко вийти з ладу.

Факти ICTV розповідають, що можна під’єднати до генератора 2,5 кВт та як самостійно розрахувати необхідну потужність пристрою.

Генератор 2,5 кВт: що можна під’єднати та як розрахувати потужність

Генератор потужністю 2,5 кВт – це зовсім невелика потужність, яка підходить виключно для живлення невеликого будиночку або тимчасових об’єктів. Такий генератор не зможе заживити всі прилади в будинку одночасно.

За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, для звичайної квартири або будинку зазвичай потрібен генератор потужністю від 3 до 8 кВт.

Це пов’язано з тим, що при запуску електроприладів необхідна додаткова потужність для подолання інерції двигунів та розігріву вузлів, яка перевищує номінальну потужність пристроїв.

Наприклад, холодильник або пральна машина в момент старту споживають значно більше енергії, ніж зазначено на їхніх приладах.

У випадку генератора на 2,5 кВт підключати одночасно великі прилади, такі як пральну машину, кавоварку чи електричну плиту – не варто, бо він просто не потягне таке навантаження.

Але ця потужність цілком підходить для:

роботи насоса газового котла;

зовнішнього освітлення невеликого будинку або подвір’я;

зарядки гаджетів, ноутбуків і телефонів;

роботи приладів із невеликим енергоспоживанням, таких як лампи розжарювання.

Рябцев також звернув увагу на чутливу електроніку: газові котли з електронним управлінням, комп’ютери, телевізори та медичне обладнання потребують струму з чистою синусоїдою.

Для них знадобиться інверторний генератор або додатковий інвертор, інакше звичайний бензиновий генератор може не лише не запустити прилади, а й вивести їх з ладу.

Генератор 2,5 кВт – це пристрій, який дозволяє забезпечити базові потреби будинку в електроенергії під час аварійних вимкнень.

Плануючи підключення техніки, експерт радить уважно перевіряти номінальні потужності приладів і враховувати пускові навантаження, щоб не перевантажити генератор.

Що можна під’єднати до генератора 2,5 кВт в приміщенні

Холодильник – номінальна потужність 150 Вт, пускова – 450 Вт;

Мікрохвильова піч – 600 Вт;

Блендер – 500 Вт;

Кондиціонер – до 1000 Вт;

Телевізор – 300 Вт;

Комп’ютер – 300 Вт;

Кавомолка – 300 Вт;

Тостер – 700 Вт;

Освітлення світлодіодними лампами – 20-30 Вт;

Зарядні адаптери для смартфонів і планшетів – 25-100 Вт (кілька штук).



Що підключати не варто:

Електрочайник – 2 000 Вт;

Електродуховка – 1 500 Вт;

Водонагрівач (бойлер) – 1 500 Вт;

Пральна машина при нагріванні води – 1 700-2 100 Вт.



Що можна підключити до генератора 2,5 кВт в офісі:

Комп’ютери 300 Вт;

Кондиціонер – 700 Вт;

Роутер – 20 Вт;

Принтер – 650 Вт;

Проєктор – 250 Вт;

Освітлення світлодіодними лампами – 40-50 Вт;

Зарядні адаптери для ноутбуків по 65 Вт;

Мікрохвильовка – 600 Вт.

Не вмикайте все і одразу. Не варто підключати техніку навмання, обов’язково дивіться потужність та особливі умови експлуатації.

