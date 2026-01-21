На кінець минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Російські війська завдали чотирьох ракетних та 41 авіаційного ударів, застосувавши 38 ракет та скинули 85 керованих авіабомб. Крім цього, ворог залучив для уражень 3369 дронів-камікадзе та здійснили 2503 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 21 січня 2026

Втрати ворога у війні на 21 січня 2026

особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб.

танків – 11 587 (+8) од.

бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.

артилерійських систем – 36 463 (+70) од.

РСЗВ – 1 621 (+3) од.

засоби ППО – 1 279 од.

літаків – 434 од.

гелікоптерів – 347 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.

крилатих ракет – 4 190 (+27) од.

кораблів / катерів – 28 од.

підводних човнів – 2 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 238 (+171) од.

спеціальної техніки – 4 049 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 428-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

