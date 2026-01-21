У Києві ситуація залишається дуже складною, тривають екстрені відключення.

Ситуація зі світлом у Києві та Дніпрі

Як повідомив у Facebook генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, у Києві через складну ситуацію зі світлом графіки відключення не діють.

Він зазначив, що у Дніпровському та Деснянському районі трохи більше 40 тис. клієнтів залишаються без підключення після останнього обстрілу.

У Дніпрі наразі застосовуються до 4,5 черг одночасно, а проміжки відключень у графіку можуть перевищувати 7 годин.

– Через пошкодження і велике навантаження на мережі, енергетики просто не можуть давати більше світла. Тримаймось. Ми вже пройшли більшу половину зими. За прогнозами, морози поступово спадатимуть, і це має полегшити ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернутися до стабільності, – зазначив він.

До речі, президент Володимир Зеленський проінформував, що станом на сьогоднішній ранок близько 4 тис. будинків у Києві залишаються без тепла, а майже 60% столиці без електрики.

Водночас ДТЕК ввечері 21 січня повідомляв, що ситуація з електрикою в Києві, попри покращення, залишається складною. Також у компанії проінформували, що у столиці відновили електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури міста.

