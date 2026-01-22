У Куп’янську Харківської області залишаються лише окремі осередки російських військових у кількох кварталах міста.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов про ситуацію в Куп’янську

За словами Трегубова, у Куп’янську триває завершальна фаза зачистки міста від російських підрозділів.

Ідеться не про цілі райони, а лише про кілька кварталів, де ще можуть перебувати окупанти.

Орієнтовна чисельність російських військових у місті наразі становить до 50 осіб.

Такі оцінки роблять на основі перехоплень радіозв’язку: за останніми даними, активних рацій залишилось близько 20.

Російські військові, за словами речника, не демонструють готовності до масової здачі в полон.

У полон потрапляють лише поодинокі окупанти — кілька осіб на тиждень. Основні сили зосереджені в кількох конкретних точках.

На флангах Куп’янська ситуація залишається стабільною для Сил оборони України.

Російські війська регулярно намагаються прорватися на схід від міста за річкою та з північного напрямку, однак безрезультатно.

Трегубов наголосив, що позиції, які російські війська вже втратили, повернути їм буде об’єктивно складно, попри постійні спроби атак.

