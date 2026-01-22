У Куп’янську залишається до пів сотні окупантів — Трегубов
У Куп’янську Харківської області залишаються лише окремі осередки російських військових у кількох кварталах міста.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Трегубов про ситуацію в Куп’янську
За словами Трегубова, у Куп’янську триває завершальна фаза зачистки міста від російських підрозділів.
Ідеться не про цілі райони, а лише про кілька кварталів, де ще можуть перебувати окупанти.
Орієнтовна чисельність російських військових у місті наразі становить до 50 осіб.
Такі оцінки роблять на основі перехоплень радіозв’язку: за останніми даними, активних рацій залишилось близько 20.
Російські військові, за словами речника, не демонструють готовності до масової здачі в полон.
У полон потрапляють лише поодинокі окупанти — кілька осіб на тиждень. Основні сили зосереджені в кількох конкретних точках.
На флангах Куп’янська ситуація залишається стабільною для Сил оборони України.
Російські війська регулярно намагаються прорватися на схід від міста за річкою та з північного напрямку, однак безрезультатно.
Трегубов наголосив, що позиції, які російські війська вже втратили, повернути їм буде об’єктивно складно, попри постійні спроби атак.