Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 070 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 22 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб.
  • танків – 11 596 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од.
  • артилерійських систем – 36 516 (+53) од.
  • РСЗВ – 1 623 (+2) од.
  • засобів ППО – 1 282 (+3) од.
  • літаків – 434 од.
  • гелікоптерів – 347 од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од.
  • крилатих ракет – 4 190 од.
  • кораблів / катерів – 28 од.
  • підводних човнів – 2 од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 75 416 (+178) од.
  • спеціальної техніки – 4 049 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

