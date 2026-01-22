Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 22 січня: ЗСУ знищили 1 070 окупантів та 53 артсистеми
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 070 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 22 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб.
- танків – 11 596 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од.
- артилерійських систем – 36 516 (+53) од.
- РСЗВ – 1 623 (+2) од.
- засобів ППО – 1 282 (+3) од.
- літаків – 434 од.
- гелікоптерів – 347 од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од.
- крилатих ракет – 4 190 од.
- кораблів / катерів – 28 од.
- підводних човнів – 2 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 416 (+178) од.
- спеціальної техніки – 4 049 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
