Наразі російська нафта перевозиться вздовж європейських узбереж і фінансує війну проти України. Європа має більше діяти, щоб російський диктатор Володимир Путін залишився без грошей для ведення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський закликав Європу зупиняти танкери РФ

На думку глави держави, Європа уникає сьогодні дій, які визначають майбутнє. І це є проблемою, вважає Зеленський.

Зараз дивляться

Він запитав, чому президент США Дональд Трамп може зупиняти танки “тіньового флоту” Росії та забирати нафту, а Європа не вдається до таких дій.

Зеленський заявив, що необхідно створити Об’єднані збройні сили Європи, які реально зможуть захистити континент.

За його словами, Європа покладається лише на віру в те, що якщо виникне небезпека, то НАТО діятиме. Але ніхто насправді не бачив, як НАТО реально працює.

– Якщо Путін вирішить захопити Литву чи завдати удару по Польщі, хто відповість? Зараз НАТО існує завдяки вірі в те, що США діятимуть, що вони не стоятимуть осторонь і допоможуть. Але що буде, якщо цього не станеться? – запитав він.

Водночас Зеленський додав, що деякі європейські лідери сподіваються, що проблема зникне самостійно. Але лише завдяки США вони насправді посилюють свої оборонні та безпекові заходи, наголосив президент України.

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