У п’ятницю, 23 січня, на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулася розмова між делегаціями України, Росії та США. Уже має бути частина відповідей від РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський про переговори в Абу-Дабі

– Сьогодні багато завдань, в тому числі в нашої дипломатичної команди. Майже щогодини доповідають мені українські представники – вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова, – зазначив президент.

Він додав, що сторони обговорюють параметри закінчення війни. Президент припустив, що “вже зараз має бути принаймні частина відповідей від Росії”.

– Головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації, – розповів Зеленський.

За його словами, українська делегація – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця – постійно перебувають на зв’язку.

У суботу до переговорів доєднається генерал Андрій Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Вадим Скібіцький.

– По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати, – сказав глава держави.

Він зауважив, що тільки українського бажання закінчили війну не достатньо – треба, щоб і Росія хотіла цього.

Умєров про участь у тристоронній зустрічі

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що разом із керівником ГУР Кирилом Будановим, народним депутатом Давидом Арахамією та постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі.

– Українська, американська та російська сторони. Цінуємо американське посередництво, – зазначив він.

За словами Умєрова, зі сторони США в консультаціях участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

До складу делегації РФ увійшли представники воєнної розвідки та армії.

Секретар РНБО наголосив, що зустріч була зосереджена на обговоренні параметрів завершення російської війни проти України та подальшої логіки переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру.

Він поінформував, що наступного дня заплановані додаткові зустрічі.

До складу української делегації мають приєднатися начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

Умєров зазначив, що українська делегація доповідає про підсумки кожного етапу переговорів Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, сьогодні почалися тристоронні переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією. Сторони обговорюватимуть умови припинення повномасштабної війни. Перемовини будуть тривати два дні.

