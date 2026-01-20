Уночі проти 20 січня (з 19:00 19 січня) Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 20 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну ворог застосував:

одну протикорабельну ракету Циркон

18 балістичних ракет Іскандер-М

15 крилатих ракет Х-101

339 ударних БпЛА типу Shahed

Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ (РФ), а також Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим) і ТОТ Донецьк. Близько 250 безпілотників були типу Shahed.

Основним напрямком удару стала Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 20 січня силами ППО збито/приглушено 342 повітряні цілі:

14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

13 крилатих ракет Х-101;

315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів — на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання п’яти ракет і 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 12 локаціях.

Інформація щодо ще двох ворожих ракет уточнюється.

Зокрема, уночі проти 20 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксували влучання в нежитлові будівлі.

Уламки дрона пошкодили будівлю початкової школи та вибили вікна у прилеглих житлових будинках.

Також повідомлялося про падіння безпілотника на відкритій території, де загорілися автомобілі.

Унаслідок атаки постраждала 59-річна жінка.

Наслідки обстрілу зафіксували й в інших районах міста:

у Дарницькому районі уламками пошкоджено приватний будинок — вибито вікна та зруйновано паркан;

у Деснянському районі фрагменти БпЛА впали на території кладовища — без постраждалих.

Обстріл спричинив серйозні перебої з електропостачанням на лівому березі столиці.

Об’єкти соціальної інфраструктури перевели на автономне живлення, повністю зникло водопостачання, без тепла залишилися понад 5,6 тис. багатоповерхівок, зокрема будинки, де опалення нещодавно відновили після попередніх атак.

Під час тієї ж атаки постраждала і Київська область. У Бучанському районі пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій. Там загинув 50-річний чоловік.

На світанку 20 січня вибухи пролунали і в Чорноморську Одеської області.

За словами очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворожі удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі.

Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок — пошкоджено фасад і вибито вікна.

Також Одеському районі зафіксували пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Крім того, у Дніпрі російські війська завдали удару по промисловому об’єкту — на місці виникла пожежа.

За словами міського голови Бориса Філатова, унаслідок ракетно-дронового обстрілу було серйозно пошкоджено одну з міських котелень.

Через це без теплопостачання залишилися сотні житлових будинків.

У прилеглих до об’єкта будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Також зазнали пошкоджень п’ять автомобілів.

Відомо про двох постраждалих — жінок 76 та 67 років. Їм надали необхідну допомогу

У Рівному на ранок також лунали вибухи.

Унаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 10 тис. споживачів у регіоні.

Також зафіксовано пошкодження в житловому секторі: у кількох будинках вибито вікна, постраждали автомобілі, припарковані поруч.

За попередніми даними, минулося без поранених.

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, атака триває — у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

