Президент Володимир Зеленський заявив, що сторони в Абу-Дабі обговорюватимуть ключове питання Донбасу.

Питання щодо Донбасу залишається ключовим, його будуть обговорювати Україна, США та РФ під час своїх зустрічей в ОАЕ сьогодні та завтра, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать. В Абу-Дабі, сьогодні і завтра, – сказав він журналістам у п’ятницю.

Нагадаємо, що сьогодні ближче до ранку завершилася зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна та американської делегації, яку представляли посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Переговори щодо мирного плану по Україні у Москві тривали понад три години.

За її підсумками помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи щодо представників Росії, США та України.

Також відомо, що США та Україна заявляють про прогрес у 20-пунктному плані завершення війни, водночас Київ і Москва залишаються в розбіжностях щодо територіальних вимог РФ.

