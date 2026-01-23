В Абу-Дабі Україна, РФ та США обговорюватимуть питання Донбасу — Зеленський
- Питання Донбасу є ключовим, зазнчив президент Володимир Зеленський.
- За його словами, в Абу-Дабі Україна, РФ та США обговорюватимуть його в модальності, як три сторони це бачать.
- Переговори відбуватиметься сьогодні-завтра в ОАЕ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що сторони в Абу-Дабі обговорюватимуть ключове питання Донбасу.
Зеленський про майбутню зустріч делегацій в Абу-Дабі
Питання щодо Донбасу залишається ключовим, його будуть обговорювати Україна, США та РФ під час своїх зустрічей в ОАЕ сьогодні та завтра, повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать. В Абу-Дабі, сьогодні і завтра, – сказав він журналістам у п’ятницю.
Нагадаємо, що сьогодні ближче до ранку завершилася зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна та американської делегації, яку представляли посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Переговори щодо мирного плану по Україні у Москві тривали понад три години.
За її підсумками помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи щодо представників Росії, США та України.
Також відомо, що США та Україна заявляють про прогрес у 20-пунктному плані завершення війни, водночас Київ і Москва залишаються в розбіжностях щодо територіальних вимог РФ.