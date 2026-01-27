РФ атакувала об’єкт Нафтогазу на Заході України: зупинено техпроцеси
- Вранці 27 січня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз у західному регіоні, внаслідок чого виникла пожежа та були зупинені технологічні процеси.
- Сергій Корецький зазначив, що це вже 15-й цілеспрямований обстріл об'єктів Нафтогазу протягом січня.
Вранці 27 січня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури Група Нафтогаз у західному регіоні.
Про це повідомив очільник НАК Нафтогаз Сергій Корецький.
Атака по об’єкту критичної інфраструктури 27 січня
За словами Корецького, внаслідок влучання на місці спалахнула пожежа.
– З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті, – йдеться у повідомленні.
Як стверджує очільник НАК Нафтогаз, на місці працюють рятувальники ДСНС. Триває координація дій разом з органами місцевої влади.
Корецький зазначив, що це вже 15 цілеспрямований обстріл критичної інфраструктури Групи Нафтогаз з боку російських військ лише цього місяця.
Вранці у вівторок, 27 січня, війська РФ атакували обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. Як повідомляє Бродівська міська рада, внаслідок надзвичайної ситуації загорілися нафтопродукти та виникло сильне задимлення.
У ніч проти 17 січня російські війська атакували обладнання Групи Нафтогаз, яке забезпечує видобуток природного газу. За інформацією компанії, удар був спрямований по виробничому обладнанню.