Вранці 27 січня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури Група Нафтогаз у західному регіоні.

Про це повідомив очільник НАК Нафтогаз Сергій Корецький.

Атака по об’єкту критичної інфраструктури 27 січня

За словами Корецького, внаслідок влучання на місці спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

– З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті, – йдеться у повідомленні.

Як стверджує очільник НАК Нафтогаз, на місці працюють рятувальники ДСНС. Триває координація дій разом з органами місцевої влади.

Корецький зазначив, що це вже 15 цілеспрямований обстріл критичної інфраструктури Групи Нафтогаз з боку російських військ лише цього місяця.

Вранці у вівторок, 27 січня, війська РФ атакували обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. Як повідомляє Бродівська міська рада, внаслідок надзвичайної ситуації загорілися нафтопродукти та виникло сильне задимлення.

У ніч проти 17 січня російські війська атакували обладнання Групи Нафтогаз, яке забезпечує видобуток природного газу. За інформацією компанії, удар був спрямований по виробничому обладнанню.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.