Оголошений президентом США Дональдом Трампом тижневий мораторій на удари Росії по Україні може бути вигідний Кремлю для накопичення ракет і безпілотників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Мораторій на удари: що кажуть в ISW

29 січня президент США Дональд Трамп заявив про згоду очільника Кремля Володимира Путіна на тижневий мораторій на удари по Києву та низці інших українських міст.

Водночас, наголошують аналітики ISW, точні умови цього обмеження залишаються незрозумілими, а російська сторона офіційно його не підтвердила.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про нібито домовленість, а глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що довгострокове припинення вогню для Росії є “неприйнятним”.

В ISW звертають увагу, що короткостроковий мораторій не є значною поступкою з боку Москви, адже Кремль і раніше пропонував тимчасові паузи з політичною метою, уникаючи реального припинення бойових дій.

Аналітики зазначають, що у разі дотримання мораторію обома сторонами російські війська отримують час для накопичення ракет і ударних безпілотників.

Це може дозволити РФ у майбутньому здійснити масштабні комбіновані атаки після завершення паузи.

Крім того, припинення українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі під час мораторію зменшує тиск на Кремль і створює асиметричну перевагу для Росії.

ISW також наголошує, що Москва використовує подібні ініціативи у межах когнітивної війни, намагаючись створити враження “готовності до миру”, водночас відкидаючи реальні та довгострокові домовленості.

Критика з боку російських мілблогерів

За даними аналітиків, російські воєнні блогери по-різному відреагували на повідомлення про мораторій.

Частина з них підтверджувала наказ про тимчасове припинення далекобійних ударів, однак визнавала, що умови залишаються незрозумілими.

Інші мілблогери критикували Кремль за навіть коротку паузу, вважаючи, що вона зменшує тиск на Україну.

Водночас звучали оцінки, що мораторій є надто коротким, щоб реально змінити ситуацію на фронті.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що попросив кремлівського диктатора Володимира Путіна тиждень не атакувати Київ та інші українські міста, і Путін начебто погодився.

Як повідомлялося, Трамп пояснив це надзвичайною холоднечею в Україні та зазначив, що вважає таку паузу важливою.

