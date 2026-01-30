У суботу, 31 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Графіки відключення світла в Україні

Графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть у суботу по всій Україні.

Як зазначає Укренерго, причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Зараз дивляться

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – пише відомство.

Укренерго просить споживачів, коли електроенергія з’являється за графіком використовувати її ощадливо.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Напередодні сильних холодів в Україні президент Дональд Трамп особисто звернувся до Кремля з проханням на період аномальних морозів припинити удари по енергетиці України.

РФ підтвердила тимчасову відмову від енергетичного терору, проте скоротила тижневе “енергетичне перемир’я” до 1 лютого.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що Київ готовй до дзеркальних кроків. Водночас аналітики ISW застерігають, що Росія може використати цю паузу для накопичення ракет.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.