Потужні вибухи у Харкові прогриміли вдень у неділю, 1 лютого. Російські війська атакували Немишлянський і Шевченківський райони Харкова ударними дронами Shahed.

Вибухи у Харкові 1 лютого: які наслідки

Оновлено о 14:07. Міський глава Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто атакували ворожим безпілотником.

За попередньою інформацією, у Немишлянському районі Харкова зафіксовано удар дроном, уточнив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зараз дивляться

Згодом Терехов розповів, що ворожий безпілотник Молния впав біля багатоквартирного житлового будинку.

Як зазначається, обійшлося без постраждалих та руйнувань внаслідок російської атаки.

Ще один ворожий дрон атакував Шевченківський район Харкова, внаслідок чого вибиті вікна у прилеглих будинках, сказав Терехов.

Російські війська вже неодноразово застосовували ці безпілотники для ударів по мирних містах України. Зокрема, аналогічні атаки на Харків були зафіксовані 31 та 27 січня.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснював Фактам ICTV, які характеристики безпілотника Молния. За його словами, цей дрон-камікадзе літакового типу поєднує в собі примітивні матеріали та високу ефективність під час ворожих ударів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.