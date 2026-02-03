У ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на території України за допомогою великої кількості балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ігнат про особливості атаки України 3 лютого

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, дані з місць ударів ще уточнюються, оскільки непросто скласти всі одразу після атаки.

Зараз дивляться

– Дуже багато балістики цього разу. Йдеться про ракети, які летять за балістичною траєкторією. Саме тому з понад 70 ракет вдалося збити лише 38. Але з урахуванням типів ракет – це все одно високий показник, – наголосив Ігнат.

За попередньою інформацією, Росія застосувала понад 70 ракет. Силами протиповітряної оборони України збито 38 ракет. Було 28 крилатих ракет, з яких знищено – 20.

Як зазначається, відомості про шість ракет уточнюються. Ймовірно, вони не досягли цілей.

За словами Ігната, цього разу Росія застосувала тактику одночасних ударів по багатьох областях України, а не концентрацію на одному напрямку.

Він розповів, що якщо раніше РФ частіше застосовувала крилаті ракети типу Х-101, то нині зростає частка складних балістичних засобів ураження. Зокрема, цієї ночі Росія використала ракети Х-22 та Х-32 (щонайменше сім пусків), Циркон, Іскандер-М, ймовірно, Онікс.

Як зазначив Ігнат, усі ці ракети летять за балістичною або квазибалістичною траєкторією, внаслідок чого їх особливо складно перехопити.

У ніч на 3 лютого російські війська завдали масованого удару по Україні. Попередньо, Росія застосувала ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети зі стратегічної авіації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.