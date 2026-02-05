Перша черга терміналів Starlink, які внесли у так званий білий список, уже працює. Водночас термінали, які використовували російські війська на фронті, вже заблокували.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Внесені у “білий список” Starlink працюють

– Наразі “білі списки” оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює – варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу, – сказав він.

За його словами, цивільним особам потрібно верифікувати свої термінали Starlink через ЦНАП. Для юридичних осіб уже незабаром буде відповідна послуга на порталі Дія.

Як зазначив Федоров, команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси.

“Білий список” Starlink: як дізнатися KIT-номер та UTID

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як дізнатися KIT-номер та UTID, щоб пройти верифікацію та користуватися терміналом Starlink.

Там зазначають, що на території України працюватимуть лише перевірені та зареєстровані термінали, а всі інші – відключатимуть. Це відповідь на неправомірне використання росіянами дронів для атак на цивільне населення.

Як стверджують у Генеральному штабі ЗСУ, потрібно пройти верифікацію, щоб Starlink працював надалі. Насамперед треба дізнатися KIT-номер або UTID терміналу.

KIT-номер комплекту вказаний на транспортній етикетці комплекту Starlink.

UTID вказується в застосунку Starlink. Спочатку потрібно натиснути кнопку Меню у верхньому лівому куті сторінки. Потім необхідно прокрутити сторінку вниз і натиснути інформаційну бульбашку з літерою “і”, щоб переглянути відомості про ідентифікатор UTID.

Вже у розділі Starlink можна знайти ідентифікатор. Наприклад, 01000000-00000000-00e1c9f7. У Генштабі додали, що не потрібно зважати на літери “ut” попереду.

