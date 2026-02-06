У Куп’янську Харківської області залишаються диверсійні групи російських військ чисельністю 40-50 осіб, ситуація в районі Сіверська стабілізована, а найбільш інтенсивні бойові дії наразі тривають на Покровському напрямку.

Ситуацію на фронті станом на зараз охарактеризував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами.

Сирський про ситуацію на фронті

За словами головнокомандувача, попри заяви російського військового керівництва про нібито взяття Куп’янська під контроль, реальна ситуація залишається без змін.

У місті продовжують діяти диверсійні групи противника чисельністю до 50 осіб.

Сили оборони України проводять контрдиверсійні заходи, противник зазнає постійних втрат.

Водночас ситуацію ускладнює активне застосування ворогом безпілотників на оптоволоконному управлінні на дистанціях понад 30 км.

Олександр Сирський повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.

Фіксується концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема у бік Костянтинівки.

Активні бойові дії тривають також на Лиманському напрямку.

Інтенсивність боїв, за словами головкома, залежить і від погодних умов.

На Північно-Слобожанському (Харківському) напрямку бойові дії тривають у районі Вовчанська. Противник намагається прорвати оборону, однак завдяки перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів не досягнув.

Водночас ситуація в районі Сіверська залишається стабільною.

На Оріхівському напрямку інтенсивність бойових дій низька, а на Херсонському напрямку істотних змін не зафіксовано.

Частину сил і засобів російське командування перекинуло на інші ділянки фронту.

