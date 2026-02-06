Підстрелений у Москві генерал Алексєєв у 2022 році давав гарантії азовцям — Прокопенко
- У Москві поранено генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алєксєєва.
- У 2022 році він очолював переговори під час виходу захисників Азовсталі.
- Саме Алєксєєв підписав гарантії дотримання Женевських конвенцій.
Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, якого сьогодні підстрелили в Москві, у травні 2022 року обіцяв українським військовим, які виходили з Азовсталі, нормальні умови утримання в полоні згідно з Женевськими конвенціями.
Про це у Facebook написав командир Азова Денис Прокопенко.
Поранення Володимира Алєксєєва у Москві
За словами Дениса Прокопенка, саме Володимир Алексєєв був старшим із представників Росії на переговорах у Маріуполі під час виходу українців з Азовсталі. І саме його підпис стояв на документі, підписаному в Маріуполі.
Українські військові тоді передали Алексєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу та забезпечували їжею.
– Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження, – розповів командир Азова.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що саме Алексєєв є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об’єктах в Україні, а також за організацію так званого референдуму в Херсонській області.
– Навіть якщо цього разу Алексєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу доведуть до кінця, – наголосив Прокопенко.
Сьогодні російські медіа повідомили, що у Москві на Волоколамському шосе у генерал-лейтенанта Міністерства оборони Росії Володимира Алексєєва стріляв невідомий, який чекав неподалік під’їзду.
Російські ЗМІ повідомляють, що Володимир Алексєєв перебуває у тяжкому у лікарні.
Слідчий комітет РФ розпочав провадження за замах на вбивство Володимира Алексєєва.
Що відомо про Алексєєва
Як повідомляє Радіо Свобода, Володимир Алексєєв народився у 1961 році у селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області. У 1984 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. Служив начальником розвідувальних управлінь столичного та Далекосхідного військових округів, згодом його призначили начальником одного з управлінь ГРУ РФ.
Низка країн ввела проти Володимира Алексєєва санкції. У Британії Алексєєва звинувачують у причетності до замаху на отруєння Сергія Скрипаля. У США його вважають причетним до втручання у вибори президента США.