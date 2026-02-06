Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, якого сьогодні підстрелили в Москві, у травні 2022 року обіцяв українським військовим, які виходили з Азовсталі, нормальні умови утримання в полоні згідно з Женевськими конвенціями.

Про це у Facebook написав командир Азова Денис Прокопенко.

Поранення Володимира Алєксєєва у Москві

За словами Дениса Прокопенка, саме Володимир Алексєєв був старшим із представників Росії на переговорах у Маріуполі під час виходу українців з Азовсталі. І саме його підпис стояв на документі, підписаному в Маріуполі.

Зараз дивляться

Українські військові тоді передали Алексєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу та забезпечували їжею.

– Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження, – розповів командир Азова.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що саме Алексєєв є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об’єктах в Україні, а також за організацію так званого референдуму в Херсонській області.

– Навіть якщо цього разу Алексєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу доведуть до кінця, – наголосив Прокопенко.

Сьогодні російські медіа повідомили, що у Москві на Волоколамському шосе у генерал-лейтенанта Міністерства оборони Росії Володимира Алексєєва стріляв невідомий, який чекав неподалік під’їзду.

Російські ЗМІ повідомляють, що Володимир Алексєєв перебуває у тяжкому у лікарні.

Слідчий комітет РФ розпочав провадження за замах на вбивство Володимира Алексєєва.

Що відомо про Алексєєва

Як повідомляє Радіо Свобода, Володимир Алексєєв народився у 1961 році у селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області. У 1984 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. Служив начальником розвідувальних управлінь столичного та Далекосхідного військових округів, згодом його призначили начальником одного з управлінь ГРУ РФ.

Низка країн ввела проти Володимира Алексєєва санкції. У Британії Алексєєва звинувачують у причетності до замаху на отруєння Сергія Скрипаля. У США його вважають причетним до втручання у вибори президента США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.