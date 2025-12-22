Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Москві в автівці підірвали російського генерала Фаніла Сарварова
Головне
- Генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров убитий в Москві.
- Вибух стався у дворі житлового будинку, коли Фаніл Сарваров сів у свою автівку.
- Слідчий комітет РФ розглядає версію причетності українських спецслужб.
Сьогодні зранку у Москві підірвали автівку російського генерал-лейтенанта Збройних сил Фаніла Сарварова.
Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.
Вбивство Фаніла Сарварова: що відомо
Так, вибух пролунав 22 грудня на вулиці Ясеневій у Москві.
Встановлено, що вибуховий пристрій прикріпили до дна автомобіля. Після того як генерал-лейтенант Фаніл Сарваров сіл в машину, вона вибухнула.
Російські ЗМІ повідомляють, що Сарварова із пораненнями та переломами госпіталізували у тяжкому стані. Проте він помер.
За даним фактом Головним слідчим управлінням СК Росії по Москві порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених п. е ч. 2 ст. 105 КК РФ, ст. 222.1 КК РФ (вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом; незаконний обіг вибухових речовин).
