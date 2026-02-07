Безпілотники Служби безпеки України завдали удару по Редкінському дослідному заводу в Тверській області Росії, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет, якими РФ атакує Україну.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко та джерела Фактів ICTV у СБУ.

Атака на Рєдкінський дослідний завод: що відомо

Безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили дослідний завод у селищі Редкіно Тверської області РФ.

На цьому підприємстві виготовляють компоненти ракетного пального децилин-М для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

Після влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Над заводом здіймався стовп чорного диму, що зафіксував сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу.

У СБУ зазначили, що уражений об’єкт є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу.

Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості РФ підтримувати інтенсивність ракетних обстрілів українських міст.

Рєдкінський дослідний завод на карті

Рєдкінський дослідний завод на карті

Що відомо про Рєдкінський дослідний завод

Рєдкінський дослідний завод — підприємство хімічного профілю, яке ще з радянських часів працює в контурі оборонної промисловості Росії.

Завод спеціалізується на дослідному та дрібносерійному виробництві спеціальних хімічних компонентів військового та подвійного призначення.

Продукція підприємства використовується для паливних компонентів, вибухових речовин, ініціаторів і технологічних сумішей, які застосовують оборонні підприємства РФ.

За даними української сторони, завод закриває нестандартні потреби Міноборони РФ у межах програм зі створення нових зразків озброєнь.

Підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

