Безпілотники Служби безпеки України завдали удару по Редкінському дослідному заводу в Тверській області Росії, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет, якими РФ атакує Україну.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко та джерела Фактів ICTV у СБУ.

Атака на Рєдкінський дослідний завод: що відомо

Безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили дослідний завод у селищі Редкіно Тверської області РФ.

На цьому підприємстві виготовляють компоненти ракетного пального децилин-М для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

Після влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Над заводом здіймався стовп чорного диму, що зафіксував сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу.

У СБУ зазначили, що уражений об’єкт є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу.

Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості РФ підтримувати інтенсивність ракетних обстрілів українських міст.

Що відомо про Рєдкінський дослідний завод

Рєдкінський дослідний завод — підприємство хімічного профілю, яке ще з радянських часів працює в контурі оборонної промисловості Росії.

Завод спеціалізується на дослідному та дрібносерійному виробництві спеціальних хімічних компонентів військового та подвійного призначення.

Продукція підприємства використовується для паливних компонентів, вибухових речовин, ініціаторів і технологічних сумішей, які застосовують оборонні підприємства РФ.

За даними української сторони, завод закриває нестандартні потреби Міноборони РФ у межах програм зі створення нових зразків озброєнь.

Підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

