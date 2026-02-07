Дрони СБУ уразили завод у РФ, де виготовляють компоненти пального для ракет Х-101
- Дрони СБУ уразили Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ.
- На підприємстві, за даними джерел, виготовляють компоненти ракетного пального для Х-55 і Х-101.
- Після влучань на території заводу спалахнула масштабна пожежа.
Безпілотники Служби безпеки України завдали удару по Редкінському дослідному заводу в Тверській області Росії, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет, якими РФ атакує Україну.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко та джерела Фактів ICTV у СБУ.
Атака на Рєдкінський дослідний завод: що відомо
Безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили дослідний завод у селищі Редкіно Тверської області РФ.
На цьому підприємстві виготовляють компоненти ракетного пального децилин-М для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.
Після влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Над заводом здіймався стовп чорного диму, що зафіксував сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу.
У СБУ зазначили, що уражений об’єкт є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу.
Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості РФ підтримувати інтенсивність ракетних обстрілів українських міст.
Що відомо про Рєдкінський дослідний завод
Рєдкінський дослідний завод — підприємство хімічного профілю, яке ще з радянських часів працює в контурі оборонної промисловості Росії.
Завод спеціалізується на дослідному та дрібносерійному виробництві спеціальних хімічних компонентів військового та подвійного призначення.
Продукція підприємства використовується для паливних компонентів, вибухових речовин, ініціаторів і технологічних сумішей, які застосовують оборонні підприємства РФ.
За даними української сторони, завод закриває нестандартні потреби Міноборони РФ у межах програм зі створення нових зразків озброєнь.
Підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.