Сполучені Штати під час переговорів в Абу-Дабі запропонували Україні та Росії знову підтримати ініціативу з деескалації ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі для журналістів.

Деескалація ударів по енергетиці: що відомо

За словами Володимира Зеленського, Україна підтвердила готовність піти на деескалацію ударів по енергетиці, а Росія поки що ні.

Він додав, що переговірники зазвичай їдуть до росіян і потім передають їхню відповідь на ту чи іншу ініціативу.

– Ми сказали, що ми готові не бити по енергетиці, якщо нас не б’ють. Ми готові це акцептувати, якщо “рускі” також акцептують так, як це було минулого разу. Минулого разу вони підтвердили. Ми так і отримали інформацію – публічну, з медіа, – пояснив президент.

За його словами, очільник США Дональд Трамп повідомив, що домовився про тиждень деескалації, адже була пропозиція зустрітися за певну кількість днів для переговорів, тож впродовж цього часу не повинно було бути обстрілів по енергетиці.

– Потім зустріч довелося відкласти через Іран. Американська сторона сказала: давайте оберемо іншу дату. Вони запропонували перенести зустріч на кілька днів. І ми їм сказали: але це ж ви переносите зустріч, тому від зустрічі до зустрічі повинне бути саме таке припинення вогню, про яке говорили. Вони сказали, що ми так це і розуміємо – тиждень. Але “рускі” до минулого понеділка зробили, – розповів український лідер.

Він підрахував, що вийшло всього лиш неповних чотири дні сізфаєра, і не факт, що зараз це продовжиться.

Нагадаємо, США пропонують завершити війну до початку літа і формують чіткий графік переговорного процесу.

Тим часом росіяни в ніч проти 7 лютого вчергове здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Через значні пошкодження Укренерго вимушене було запитати аварійну допомогу в Польщі.

