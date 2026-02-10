Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, зазначають у Пенсійному фонді.

Згідно з законодавством, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж — 60, 63 або 65 років. Наразі він є однаковим як для чоловіків, так і для жінок.

Протягом останніх 15 років пенсійний вік для чоловіків в Україні залишався стабільним і становив 60 років. Однак вимоги до необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком поступово зростали.

Дізнаймося, як змінювався пенсійний вік для чоловіків за останні 15 років — детальніше читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пенсійний вік для чоловіків: зміни у вимогах до страхового стажу

В Україні умови виходу чоловіків на пенсію за віком до 2026 року зазнавали поступових змін, зокрема щодо необхідного страхового стажу. Ці зміни були спрямовані на забезпечення стабільності пенсійної системи та відповідали пенсійній реформі, яка передбачала щорічне збільшення вимог до страхового стажу.​

1 січня 2004 року набув чинності закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це основний документ, яким сьогодні регулюється пенсійне забезпечення більшості громадян.

Спочатку для виходу на пенсію у 60 років необхідно було мати щонайменше 15 років страхового стажу. 8 липня 2011 року Верховною Радою був ухвалений закон Про реформування пенсійної системи.

Під час пенсійної реформи 2017 року уряд підняв кількість стажу, необхідного для призначення пенсії. Страховий стаж чоловіків та жінок запропонували зрівняти до 35 років. Зміни мали відбуватися поступово. Тобто кожного наступного року вимога до стажу збільшувалася на один рік й з 2028 року для виходу на пенсію потрібно було мати 35 років страхового стажу.

Після ухвалення документа, у 2018 році для виходу на пенсію у 60 років треба було мати страховий стаж у 25 років (раніше було 15 років страхового стажу).

Надалі щороку він збільшувався:

2018 — 25 років;

2019 — 26 років;

2020 — 27 років;

2021 — 28 років;

2022 — 29 років;

2023 — 30 років;

2024 — 31 рік;

2025 — 32 роки

2026 — 33 роки.

Поступова зміна вимог до страхового стажу була передбачена для забезпечення стійкості пенсійної системи та адаптації до демографічних змін.

Тоді до розрахунку додали й пенсій показник середньої зарплати в країні. Проте розмір виплат для більшості пенсіонерів залишався майже незмінним.

Який пенсійний вік для чоловіків у 2026 році

Унаслідок щорічного збільшення у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 33 роки страхового стажу.

Кількість років стажу для виходу на пенсію у 60 років у наступні роки:

з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року — потрібно мати не менше 33 років стажу;

з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року — для виходу на пенсію необхідно буде не менше 34 років стажу;

з 1 січня 2028 року — для виходу на пенсію необхідно 35 років стажу.

Пенсійний вік для чоловіків та жінок за роками: таблиця

Згідно з законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (стаття 26) тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком, така:

Таким чином хоча пенсійний вік для чоловіків в Україні протягом останніх 15 років не змінювався, вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років поступово зростали з 15 до 33 років.

