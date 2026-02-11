Вже до літа Україна і РФ можуть встановити режим припинення вогню, однак для цього потрібно, аби США натиснули на агресора.

Зеленський про умову припинення вогню до літа

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за певних умов реально досягти припинення вогню до літа.

– Чи реально завершити бойові дії до літа – залежить не тільки від України, залежить від Америки, яка повинна тиснути на РФ. Якщо буде бажання не тільки з українського боку, а й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа, – заявив, відповідаючи на запитання журналістів, голова держави.

До того ж, голова держави зауважив, що припиненню вогню мають передувати певні етапи, зокрема підписання документа про гарантії безпеки для України зі США.

Зараз дивляться

Також важливим моментом є ухвалення “плану процвітання” України, від якого залежить післявоєнне відновлення країни. За його словами, для цього необхідна участь як американців, так і європейців.

Ще одним важливим етапом є узгодження 20-пунктного мирного плану, особливо питання подальшої долі Донецької області, та винесення цього документа на референдум.

– Я думаю, що можна все це встигнути до літа, – зазначив президент.

Водночас голова держави зазначив, що всі зазначені етапи є паралельними процесами, але та чи інша послідовність необхідна.

Також, відповідаючи на питання журналістів щодо можливості продовження Україною боротьби, якщо американці вийдуть з мирного процесу, Зеленський зауважив, що це не тільки не в наших інтересах, а й не в інтересах США та навіть РФ.

На думку президента, у президента Штатів Дональда Трампа є можливості примусити кремлівського диктатора на ті чи інші компроміси для досягнення миру в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.