Минулої доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 70 авіаційних ударів, скинув 193 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 5231 дрон-камікадзе та здійснив 2583 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1450-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

