Українська команда санкарів провели акцію на підтримку скелетоніста Владислава Гераскевича після свого виступу у командних змаганнях на зимових Олімпійськихз іграх-2026 у Мілані-Кортіні.

Кадри їхньої акції потрапили в телетрансляцію змагань.

Санкарі підтримали Гераскевича

Шестеро українських санкарів після свого виступу у змішаній естафеті стали на коліно та здійняли шоломи вгору.

Таким чином вони продемонстрували свою підтримку Владиславу Гераскевичу та вшанували пам’ять загиблих військових.

У змішаній естафеті санкарів Україна була представлена одиночками Юліанною Туницькою та Андрієм Мандзієм, а також двійками Оленою Стецьків й Олександрою Мох та Ігорем Гоєм та Назарієм Качмаром.

– У зв’язку з останніми новинами про шолом Владислава Гераскевича ми хотіли його сьогодні підтримати на фініші. Ми підняли свої шоломи, також нас підтримала латвійська команда. І ми хочемо сказати, що він сильний і що ми з ним, – сказала Туницька, передає Суспільне Спорт.

Мандзій розповів, що Міжнародна федерація санного спорту була попереджена про акцію.

– Все це схвалили, аби ми підтримали Влада і тим самим вшанували пам’ять наших героїв, – розповів спортсмен.

Зазначимо, що українську команду підтримала також латвійська команда санкарів після свого виступу.

Щодо виступу, то українські санкарі оновили національний рекорд у змішаній естафеті, увійшовши до першої шістки на Олімпійських іграх.

Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор перед стартовим заїздом після того, як він відмовився замінити свій шолом, на якому були зображені українська спортсмени, які загинули внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Що передувало

12 лютого МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 за використання “шолома пам’яті”.

У заяві йшлося, що таке рішення хвалили через відмову українського спортсмена виконувати вимоги Керівних принципів МОК щодо самовираження атлетів.

На дискваліфікацію відреагував президент України Володимир Зеленський, який своїм указом нагородив Гераскевича Орденом Свободи.

Увечері 12 лютого стало відомо, що Владислав Гераскевич подав апеляцію до CAS за спеціальною процедурою під час Олімпійських ігор. Розгляд призначено на 9 ранку за часом у Мілані.

