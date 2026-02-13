Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича Орденом Свободи. Рішення ухвалили після його дискваліфікації з Олімпіади-2026 через шолом із зображенням загиблих українських спортсменів. Нагорода присуджена за мужність і патріотизм згідно з указом №119/2026.

Кому надається державна нагорода України орден Свободи та за яких умов, читайте в нашому матеріалі.

Що таке орден Свободи

Орден Свободи – це одна з найвищих державних нагород України, заснована для визнання видатних заслуг у розвитку країни та утвердженні її незалежності. Ця нагорода встановлена указом Президента України 460/2008.

За що дають орден Свободи

Багато українців цікавляться, орден Свободи – що за нагорода і за які заслуги її присуджують. Вона присуджується за особливі досягнення в утвердженні суверенітету, консолідації суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, а також за відстоювання конституційних прав і свобод громадян.

Нагорода орден Свободи: що дає та хто може отримати

Нагороджуватися Орденом Свободи можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагорода може бути присуджена як за життя, так і посмертно. Повторне нагородження однієї особи цим орденом не передбачено.

Нагорода передбачає можливість отримання підвищеної пенсії за видатні заслуги перед Україною. Таку пенсію встановлює окремий закон, і її можуть отримувати, наприклад, Герої України, повні кавалери орденів та ветерани, нагороджені високими державними відзнаками.

Процедура нагородження

Присудження Ордену Свободи здійснюється виключно указом Президента України. Кандидатури подаються та оформлюються відповідно до затвердженого порядку вручення державних нагород. Нагородженому вручають сам знак ордена та спеціальну орденську книжку, яка підтверджує його статус.

Як виглядає нагорода орден Свободи

Знак ордена виготовляється з позолоченого срібла та має форму рівностороннього хреста з розбіжними сторонами, покритого білою емаллю і прикрашеного кристалами “Сваровські”.

У центрі хреста розташований круглий синій медальйон із золотим зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого, обрамлений лавровим вінком. Сторони хреста декоровані стилізованим рослинним орнаментом, а рельєфні елементи надають знаку витонченого вигляду.

Орден носять на шийній стрічці, а у випадку наявності інших нагород України на шийній стрічці, знак Ордену Свободи розташовується вище. Стрічка ордена шовкова, білого кольору з поздовжніми смугами синього та жовтого кольорів, символізуючи державні барви.

Нагороджені орденом зобов’язані дбати про збереження знака та орденської книжки. У разі їх втрати можливе виготовлення дублікатів за рішенням Комісії державних нагород та геральдики.

Після смерті нагородженого орден та книжка можуть залишатися у родині або передаватися на тимчасове чи постійне зберігання до музеїв за згодою спадкоємців. Якщо спадкоємців немає, нагороди зберігаються у Комісії державних нагород та геральдики.

Хто з відомих людей нагороджений орденом Свободи

Першим кавалером Ордену Свободи став король Швеції Карл XVI Густаф, адже для нагороди не обов’язково мати українське громадянство. Відтоді її отримали менше сотні людей.

Серед відомих українців орден отримали чемпіон світу з боксу Олександр Усик і фехтувальниця Ольга Харлан. Також серед кавалерів колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Не обійшлося і без відомих іноземців: Орден Свободи отримали великий друг України, колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також американський фінансист і філантроп Джордж Сорос. У 2015 році президент Петро Порошенко посмертно нагородив орденом російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

