Президент Володимир Зеленський повідомив, що країни-партнери готують для України пакети допомоги, які мають надійти до річниці повномасштабного вторгнення РФ – 24 лютого.

Зеленський анонсував пакети допомоги від партнерів

– Ми можемо зараз працювати над найбільшим пакетом енергетичним. Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО. Окремо ми попрацюємо ще над деякими речами, щоб посилити наших військових – пакети військові, – заявив президент у Мюнхені у п’ятницю, 13 лютого.

Він зазначив, що над цими питаннями наразі працюють українські дипломати, військові та радники.

– Ми хочемо за 10-11 днів, до 24 числа, і всі партнери погодились, що ми зробимо такі максимальні пакети підтримки для України, – додав президент.

Глава держави висловив сподівання, що до цієї дати буде запроваджено новий пакет санкцій проти РФ.

У п’ятницю, 13 лютого, президент прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки.

Сьогодні він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вони обговорили спільні проєкти з виробництва зброї, дипломатичну діяльність, подальшу військову допомогу та енергетичну підтримку.

– Обговорили також перші вагомі результати спільного українсько-німецького виробництва дронів. Саме така співпраця робить наші країни сильнішими. Обговорили, як масштабувати, – зазначив Зеленський.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) триватиме з 13 по 15 лютого.

