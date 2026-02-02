Традиційно 2 лютого степовий бабак Тимко IV, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені В. Каразіна в Нестерівці, зробив прогноз, коли українцям чекати на прихід весни.

Прогноз бабака на весну 2026

Цьогоріч бабак побачив власну тінь — це вказує на те, що весна настане через шість тижнів.

– У цьому році бабак побачив свою тінь. Тобто весна прийде через 6 тижнів. Принаймні він так вважає, – переклав віщування бабака завідувач станції Володимир Грубник.

День бабака 2026 відбувся у дистанційному форматі — без відвідувачів та журналістів. Прогноз погоди робив Тимко IV, рідний брат попереднього “синоптика” Тимка ІІІ .

Як зазначається у відео Каразінського університету, минулого сезону в родині Тимка ІІІ не було потомства.

– Малюків не було, мабуть, через те, що зима була теплою, а ще і звуки війни. Все це — несприятливі умови для сплячки. Бабаки спали дуже мало, дуже неглибоко. Цієї зими погода зовсім інша, бабаки спали краще, хоча тиша й не настала, – йдеться у відео.

Нагадаємо, що День бабака на біостанції ХНУ відзначають із 2004 року. Тимко II передбачав погоду 7 разів, після чого пішов на заслужений відпочинок.

У 2017 році, крім приходу весни через 6 тижнів, гризун також передбачив, що ЄС надасть Україні безвізовий режим. До цього прогнозами займався його попередник — Тимко I, якого провели на заслужену пенсію за віком.

Фото: Харківський національний університет імені Каразіна

