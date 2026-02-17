У ніч на 17 лютого (з 18:00 16 лютого) РФ атакувала Україну ракетами та дронами, запустивши 425 повітряних цілей.

Нічна атака на Україну 17 лютого: що відомо

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, Росія атакувала Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області та ТОТ Криму, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської області.

Також противник запустив із повітряного простору ТОТ Донецької області керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 396 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (територія РФ), ТОТ АР Крим. Близько 250 із них – Шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

