Перший день переговорів у Женеві щодо мирного завершення війни в Україні були непростими. Росія намагається затягнути перемовини, які мали б уже вийти на фінальний етап.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Переговори у Женеві: заява Зеленського про перший день

Володимир Зеленський повідомив, що 17 лютого, у перший день переговорів у Женеві були різні формати зустрічей.

Зараз дивляться

Україна зустрічалась з Америкою тет-а-тет, також були багатосторонні формати.

– Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань, – заявив він.

Президент додав, що українська та американська делегації зустрічалися з європейськими представниками, серед яких були:

Британія;

Франція;

Німеччина;

Італія;

Швейцарія.

Зеленський наголосив, що участь Європи в процесі є критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей. Він пояснив, що Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат.

– Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії, – підсумував він.

Президент заявив, що на перемовинах 18 лютого мають обговорити гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

Він подякував українським представникам за командру роботу та реалізацію наданих директив та наголосив, що Україні потрібні гарантована безпека та надійний тривалий мир.

Нагадаємо, у Женеві пройшов другий день переговорів України, США і Росії. Речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони України Діана Давітян повідомила, що 18 лютого переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією у Женеві тривали близько двох годин.



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.