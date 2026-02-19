Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, ворог застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2026

Втрати ворога у війні на 19 лютого 2026

особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб,

танків – 11 682 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.,

артилерійських систем – 37 384 (+21) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 649 (+1) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 302 (+0) од.,

літаків – 435 (+0) од.,

гелікоптерів – 347 (+0) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.,

крилатих ракет – 4 314 (+0) од.,

кораблів та катерів – 29 (+0) од.,

підводних човнів – 2 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 036 (+117) од.,

спеціальної техніки – 4 072 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1457-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

