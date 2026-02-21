Журналіст та ведучий Дмитро Гордон розповів про операцію ЕНІГМА 2.0, в межах якої Нацполіція затримала агентурно-бойову групу, яка на замовлення російських спецслужб планувала вбивства медійних та політичних українських діячів.

Так, за словами журналіста, це була вже третя зірвана спроба його ліквідації.

Про це він повідомив головному редактору і ведучому програми Вікна-новини Володимиру Павлюку в ефірі телемарафону Єдині новини.

Третій замах на Дмитра Гордона: що відомо

Дмитро Гордон висловив подяку українським спецслужбам, президентові Володимиру Зеленському, який слідкував за справою, та поліцейським Молдови, які допомогли зупинити злочинну групу.

– Справа в тому, що ми маємо справу з країною терористом, яку очолює міжнародний злочинець Володимир Путін. Вони вбивають сотні тисяч… Що для них вбивство там кількох людей? Ну, взагалі нічого. Кілька років тому Володимир Путін віддав особистий наказ на мою фізичну ліквідацію голові ФСБ Бортникову, – заявив Гордон.

Він вважає, що Олександр Бортников керує кілерами, які приїздять в Україну, безпосередньо.

Журналіст наголосив, що перша група нападників складалася з етнічних дагестанців, які були легалізовані в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення.

Він уточнив, що СБУ затримала їх і справа уже в суді. Друга група, за його словами, складалася з українців на чолі з колишнім депутатом Верховної Ради України, регіоналом Віталієм Грушевським.

– Теж СБУ затримало цю групу. Справа вже в суді. Ну і от третя група з етнічних молдован, яка теж затримана. І ці люди, 10 людей цих, дають свідчення. Це говорить про те, що люди, які є безпосередніми ворогами Путіна та путінської Росії, вони перебувають в небезпеці, – пояснив він.

Журналіст повідомив, що свій вибір він зробив вже давно, розуміючи, що це було важко. Гордон зауважив, що не розумів, що по нього засилатимуть стільки кіллерів, однак це не впливає на його боротьбу з російським фашизмом.

Він висловив довіру СБУ та інших спеціалістів, що працюють над тим, щоб росіяни не забрали його життя.

Дмитро Гордон нагадав, що стратегія росіян із убивства ворогів не є новою, вона та сама з часів НКВС та КДБ.

– Чому вони на мене так визвірилися – теж зрозуміло, тому що мої соціальні мережі, вони їх постійно тригерять. В мене більше 11 млн підписників і, звичайно, серед них багато людей живе в Росії і взагалі розуміють російську мову. І це тригерить Путіна і керівництво Росії, тому що українська правда, вона доходить навіть до дурних, навіть до тих, хто був оброблений російською пропагандою. Не одразу доходить, але вода точить каміння, чим ми й займаємось, – заявив він.

ЕНІГМА 2.0: Що відомо про спецоперацію українських спецслужб

У межах спецоперації ЕНІГМА 2.0 українські та молдовські правоохоронці викрили агентурно-бойову мережу, яка під кураторством спецслужб РФ готувала серію замовних убивств в Україні та за кордоном.

Так, зловмисники збирали дані про маршрути, місця проживання та спосіб життя потенційних жертв, а за кожну ліквідацію їм обіцяли до $100 тисяч.

За словами генпрокурора Руслан Кравченко, серед цілей був представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Масові обшуки відбулися у кількох регіонах України та в Молдові. Вилучено зброю, вибухівку, техніку та докази координації з російськими кураторами.

Затримано 10 осіб, учасникам мережі оголошено підозри, готується обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Дмитро Гордон зізнався, що не користується мобільним телефоном через небезпеку.

З тих же причин, за його словами, він вже два роки не був у магазинах, не гуляв у парку й майже не буває в публічних місцях.

Раніше стало відомо, що влітку 2025 СБУ викрила у Києві агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на Дмитра Гордона.

Слідчі встановили, що підготовкою злочину займався досвідчений агент – 36-річний громадянин РФ з Північного Кавказу. ФСБ відправила його в Україну ще до повномасштабного вторгнення як політичного вигнанця.

Після виконання він мав отримати винагороду в розмірі $400 тис. призначену йому російською спецслужбою.

У вересні 2024 року СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, зокрема вбивство Дмитра Гордона.

