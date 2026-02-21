Журналист и ведущий Дмитрий Гордон рассказал об операции ЭНИГМА 2.0, в рамках которой Нацполиция задержала агентурно-боевую группу, которая по заказу российских спецслужб планировала убийства медийных и политических украинских деятелей.

Так, по словам журналиста, это была уже третья сорванная попытка его ликвидации.

Об этом он сообщил главному редактору и ведущему программы Викна-новини Владимиру Павлюку в эфире телемарафона Единые новости.

Третье покушение на Дмитрия Гордона: что известно

Дмитрий Гордон выразил благодарность украинским спецслужбам, президенту Владимиру Зеленскому, который следил за делом, и полицейским Молдовы, которые помогли остановить преступную группу.

– Дело в том, что мы имеем дело со страной-террористом, которую возглавляет международный преступник Владимир Путин. Они убивают сотни тысяч… Что для них убийство там нескольких человек? Ну, вообще ничего. Несколько лет назад Владимир Путин отдал личный приказ о моей физической ликвидации главе ФСБ Бортникову, – заявил Гордон.

Он считает, что Александр Бортников руководит киллерами, которые приезжают в Украину, непосредственно.

Журналист подчеркнул, что первая группа нападавших состояла из этнических дагестанцев, которые были легализованы в Украине еще до начала полномасштабного вторжения.

Он уточнил, что СБУ задержала их и дело уже в суде. Вторая группа, по его словам, состояла из украинцев во главе с бывшим депутатом Верховной Рады Украины, регионалом Виталием Грушевским.

– СБУ также задержала эту группу. Дело уже в суде. Ну и вот третья группа из этнических молдаван, которая тоже задержана. И эти люди, 10 человек, дают показания. Это говорит о том, что люди, которые являются непосредственными врагами Путина и путинской России, находятся в опасности, – пояснил он.

Журналист сообщил, что свой выбор он сделал уже давно, понимая, что это было трудно. Гордон отметил, что не понимал, что за ним будут посылать столько киллеров, однако это не влияет на его борьбу с российским фашизмом.

Он выразил доверие СБУ и другим специалистам, которые работают над тем, чтобы россияне не лишили его жизни.

Дмитрий Гордон напомнил, что стратегия россиян по убийству врагов не нова, она та же, что и во времена НКВД и КГБ.

– Почему они на меня так обозлились – тоже понятно, потому что мои социальные сети, они их постоянно триггерят. У меня более 11 млн подписчиков и, конечно, среди них много людей, которые живут в России и вообще понимают русский язык. И это триггерит Путина и руководство России, потому что украинская правда доходит даже до глупых, даже до тех, кто был обработан российской пропагандой. Не сразу доходит, но вода точит камень, чем мы и занимаемся, – заявил он.

ЭНИГМА 2.0: Что известно о спецоперации украинских спецслужб

В рамках спецоперации ЭНИГМА 2.0 украинские и молдавские правоохранители разоблачили агентурно-боевую сеть, которая под кураторством спецслужб РФ готовила серию заказных убийств в Украине и за рубежом.

Так, злоумышленники собирали данные о маршрутах, местах проживания и образе жизни потенциальных жертв, а за каждую ликвидацию им обещали до $100 тысяч.

По словам генпрокурора Руслана Кравченко, среди целей был представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Массовые обыски прошли в нескольких регионах Украины и в Молдове. Изъято оружие, взрывчатка, техника и доказательства координации с российскими кураторами.

Задержаны 10 человек, участникам сети объявлены подозрения, готовится избрание меры пресечения.

Напомним, в ноябре 2025 года Дмитрий Гордон признался, что не пользуется мобильным телефоном из-за опасности.

По тем же причинам, по его словам, он уже два года не был в магазинах, не гулял в парке и почти не бывает в публичных местах.

Ранее стало известно, что летом 2025 года СБУ разоблачила в Киеве агентурно-боевую сеть ФСБ, которая готовила повторное покушение на Дмитрия Гордона.

Следователи установили, что подготовкой преступления занимался опытный агент – 36-летний гражданин РФ из Северного Кавказа. ФСБ отправила его в Украину еще до полномасштабного вторжения как политического изгнанника.

После выполнения он должен был получить вознаграждение в размере $400 тыс., назначенное ему российской спецслужбой.

В сентябре 2024 года СБУ нейтрализовала еще одну агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Украине, в частности убийство Дмитрия Гордона.

