Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, імовірно, не буде затверджений у понеділок, 23 лютого, через блокування з боку Угорщини.

Про це журналістам у Брюсселі заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.

Чому ЄС не ухвалить 20-й пакет санкцій 23 лютого

За словами Каллас, питання 20-го пакета санкцій обов’язково буде винесене на обговорення, однак очікувати прогресу цього дня не варто.

– Обговорення 20-го пакета санкцій, безумовно, буде. Але я вважаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, – заявила вона.

Головна дипломатка ЄС наголосила, що Брюссель продовжує консультації з державами-членами та шукає шляхи подолання блокування, однак позиція Угорщини залишається жорсткою.

– Ми докладаємо всіх зусиль, щоб цей пакет був ухвалений. Але з огляду на дуже різкі заяви з боку Угорщини, я, на жаль, не бачу реальних перспектив зміни їхньої позиції сьогодні, – додала Каллас.

Каллас також наголосила, що причини блокування не пов’язані безпосередньо зі змістом 20-го пакета санкцій, а мають інший політичний характер.

За її словами, під час засідання Ради ЄС планується вислухати аргументи Будапешта та з’ясувати, чи існують можливості для подолання розбіжностей.

Раніше уряд Угорщини заявив, що не підтримає ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не буде відновлено транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом Дружба.

Нагадаємо, що для ухвалення санкційного пакета необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС.

