Безпілотники Сил оборони України уразили надважливий вузол транспортування російської нафти – нафтоперекачувальну станцію Калейкіно, розташовану в Татарстані.

Про це повідомили джерела у СБУ, пише агентство Інтерфакс-Україна.

Ураження станції Калейкіно у Татарстані

– Цієї ночі далекобійні безпілотники СБУ влаштували “бавовну” на головній нафтоперекачувальній станції Калейкіно поблизу міста Альметьєвськ у Татарстані, – стверджує поінформоване джерело у СБУ.

Зазначається, що станція приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішуючи її перед відправленням на експорт.

За інформацією джерела у СБУ, Калейкіно є ключовим вузлом подавання сировини до нафтопроводу Дружба.

– СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії, – йдеться у повідомленні.

Як стверджує поінформований співрозмовник, під час атаки безпілотників СБУ на станцію прогриміли щонайменше шість вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією джерела, на території станції загорілися резервуари з нафтою. Відстань від кордону України до нафтоперекачувальній станції становить понад 1,2 тис. км.

