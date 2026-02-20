Упродовж найближчих днів сторони переговорів мають визначитися з датою проведення обміну військовополонених між Україною та Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про наступний обмін військовополоненими

– Поки що зарано говорити про позитив, але також знайшли конструктив, що в найближчі дні визначаться з обміном, в якій кількості і коли він може бути – обмін військовополонених України на військовополонених Росії, – сказав президент 20 лютого за підсумками наради з переговорною командою.

5 лютого з російського полону до України повернулися 157 громадян. Серед звільнених були військовослужбовці та цивільні особи. Таку саму кількість осіб передали російській стороні.

Зараз дивляться

Що відомо про попередні обміни полоненими

28 липня 2025 року Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону 5 857 своїх громадян, а поза межами обмінів – ще понад 550 людей.

3 серпня президент заявив про наявність домовленості з російською стороною щодо обміну 1 200 полонених.

14 серпня з російського полону повернулися 84 громадяни України. Серед звільнених були військовослужбовці Збройних сил та цивільні особи.

68-й обмін полоненими відбувся 24 серпня. Тоді до України повернулися військовослужбовці та восьмеро цивільних громадян України, яких незаконно ув’язнила РФ.

2 жовтня 2025 року відбувся 69-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. До України повернули 185 військовослужбовців Сил оборони та 20 цивільних громадян.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.