На Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці зайшли у ворожий тил, заклали вибухівку та підірвали просочування російських військ.

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Підрив окупантів на Північно-Слобожанському напрямку

– Тил. Вибухівка. Підрив. Група ССО зайшла у ворожий тил, заклала вибухівку і підірвала просочування противника. Спеціальні дії провів один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Силах спеціальних операцій ЗСУ, аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення.

Зазначається, що проведення класичної засідки становило підвищений ризик для групи спеціального призначення, згідно з METT-TC.

Внаслідок цього оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися, розповіли у ССО.

Завдяки успішній операції вдалося знищити ворога та перерізати його маршрут просочування на цій ділянці фронту, яку захищають українські воїни.

