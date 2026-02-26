Українські спецпризначенці підірвали окупантів у тилу на Північно-Слобожанському напрямку
- Оператори Сил спеціальних операцій успішно інфільтрувалися в тил противника на Північно-Слобожанському напрямку, де заклали вибухівку на виявлених маршрутах накопичення ворога.
- Завдяки професійним діям спецпризначенців окупантів було підірвано, а їхні спроби просочування на цій ділянці фронту повністю припинено.
На Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці зайшли у ворожий тил, заклали вибухівку та підірвали просочування російських військ.
Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Підрив окупантів на Північно-Слобожанському напрямку
– Тил. Вибухівка. Підрив. Група ССО зайшла у ворожий тил, заклала вибухівку і підірвала просочування противника. Спеціальні дії провів один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку, – йдеться у повідомленні.
Як розповіли у Силах спеціальних операцій ЗСУ, аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення.
Зазначається, що проведення класичної засідки становило підвищений ризик для групи спеціального призначення, згідно з METT-TC.
Внаслідок цього оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися, розповіли у ССО.
Завдяки успішній операції вдалося знищити ворога та перерізати його маршрут просочування на цій ділянці фронту, яку захищають українські воїни.