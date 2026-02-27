Необхідно доопрацювати деякі моменти та підготувати плани щодо захисту або оновлення енергетичної інфраструктури на рівень Ради національної безпеки та оборони України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 27 лютого 2026 року.

Зеленський про захист енергетики

– Сьогодні була важлива зустріч з нашими урядовцями, енергетиками, військовими – з усіма, хто відповідає за захист та оновлення нашої інфраструктури, української енергетики, – заявив Зеленський.

За його словами, вже підготовлені детальні плани по областях України, які стосуються відновлення та оновлення захисту енергетичних обʼєктів з урахуванням всього того, що Росія робила зимою і до яких кроків може вдаватися далі.

Зараз дивляться

Президент доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО – затвердити на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, забезпечити і хто за це відповідатиме.

Він розраховує на максимальну залученість обласної та місцевої влади – тих, хто справді може реально працювати.

На думку Зеленського, треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад, для інших регіонів, які мали більше проблем і невирішених питань протягом цієї зими зимою.

Президент вважає, що саме місцева влада може зробити найбільший внесок у стійкість громад, знаючи, які обʼєкти передусім потребують модернізації та захисту. За його словами, уряд та всі інституції держави допомагатимуть.

Зеленський про удари України

Є багато військових аспектів – саме того, що мають реалізувати українська армія та Міністерство оборони, заявив Зеленський.

За його словами, формати, які відпрацювали зараз, вже показали свою ефективність.

– Коли фактично кожен удар і влучання детально аналізувалися. Були чіткі висновки, що треба змінити. Вдячний усім, хто працює саме так – змінює підходи до оборони, щоб реально реагувати на кожну таку загрозу та ефективно захищати Україну, – стверджує президент.

Зеленський про індексацію пенсій

Сьогодні з премʼєр-міністром Юлією Свириденко обговорили вагомі соціальні кроки, які уряд підготував, заявив Зеленський.

За його словами, в Україні відбудеться чергова щорічна індексація пенсій для понад 10 млн людей. Він розповів, що пенсіонери отримають підвищення на понад 12%.

– Гроші на це передбачено. Індексація має бути вже у березні. Попри всі виклики повномасштабної війни, ми щороку проводимо таку індексацію, – сказав президент.

Він наголосив, що Україна з першого року повномасштабного вторгнення забезпечує індексацію пенсій, необхідні соціальні виплати, стабільну роботу соціальної та фінансової систем держави.

В умовах повномасштабної війни – це дуже значний результат, вважає Зеленський. Він подякував усім, хто допомагає Україні забезпечувати це.

Зеленський про податки

Президент подякував усьому українському бізнесу, який працює, сплачує податки, зберігає та створює робочі місця, а також дозволяє українському бюджету працювати.

За його словами, щонайменше половину видатків держави та громад українці забезпечують, попри війну, російські удари та відключення електроенергії.

На думку Зеленського, це надзвичайно важливо, що є внутрішні основи стійкості та робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років війни.

Зеленський про дипломатичний корпус

Президент говорив з українською дипломатичною командою та людьми, які мають хороший досвід та проявили себе в захисті українських інтересів.

Зокрема, Зеленський зустрічався з Павлом Клімкіним.

За його словами, Україна готує посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі та не тільки.

На думку Зеленського, українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні та під час спілкування зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом.

Водночас президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. За його словами, Міністерство закордонних справ України готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

– Потрібна більш активна політика. Саме активність нашої держави і людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня та можливості, інтереси справді захищені, – резюмував Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.