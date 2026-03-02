Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та заставу в розмірі 200 млн грн колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, підозрюваному в причетності до справи Мідас щодо масштабного розкрадання грошей в енергетичній системі.

Про це повідомляє Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 березня.

Запобіжний захід Герману Галущенку

Як зазначається, Апеляційна палата залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 17 лютого про застосування до Галущенка запобіжного заходу – тримання під вартою.

Як альтернативу, йому визначили внесення 200 млн грн застави з покладанням певних процесуальних обов’язків.

Як стверджують в Апеляційній палаті ВАКС, наразі сума застави не вносилася, тому підозрюваний перебуває під вартою.

Колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту та прокурора. У ВАКС розповіли, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За інформацією слідства, Германа Галущенка підозрюють у вчиненні низки особливо тяжких злочинів, передбачених:

ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 27 (Види співучасників) Кримінального кодексу України;

ч. 4 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 3 ст. 209 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

17 лютого Вищий антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 днів з альтернативою застави у 200 млн грн.

