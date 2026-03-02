Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения Галущенко
- Апелляционная палата ВАКС подтвердила меру пресечения экс-министру энергетики Герману Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн.
- Поскольку деньги не вносились, подозреваемый по делу Мидас о хищениях в энергосистеме остается под стражей без права на дальнейшее обжалование решения.
Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в виде содержания под стражей и залог в размере 200 млн грн бывшему министру энергетики Герману Галущенко, подозреваемому в причастности к делу Мидас о масштабном хищении денег в энергетической системе.
Об этом сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 марта.
Меры пресечения Герману Галущенко
Как отмечается, Апелляционная палата оставила в силе постановление следственного судьи ВАКС от 17 февраля о применении к Галущенко меры пресечения – содержание под стражей.
В качестве альтернативы ему определили внесение 200 млн грн залога с возложением определенных процессуальных обязанностей.
Как утверждают в Апелляционной палате ВАКС, пока сумма залога не вносилась, поэтому подозреваемый находится под стражей.
Коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты и прокурора. В ВАКС рассказали, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
По информации следствия, Германа Галущенко подозревают в совершении ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных:
- ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников) Уголовного кодекса Украины;
- ч. 4 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 3 ст. 209 (Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).
17 февраля Высший антикоррупционный суд избрал Герману Галущенко меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 200 млн грн.