Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з альтернативою застави у 200 млн грн для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Про це стало відомо з трансляції засідання з зали суду, в якій Галущенку обирали запобіжний захід.

Запобіжний захід для Галущенка: що відомо

Зауважимо, що суд отримав клопотання про обрання запобіжного заходу для Галущенка у вигляді застави у 425 млн грн від прокурорів САП.

Зараз дивляться

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора, застосувавши тримання під вартою терміном на 60 днів для Галущенка з дня фактичного затримання, тобто до 15 квітня.

Крім цього, Галущенку призначили заставу в розмірі 200 млн грн.

Якщо за ексміністра енергетики внесуть заставу, тоді на Галущенка покладуть низку обов’язків.

Серед них – заборона покидати Київську область, утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом, Ігорем Миронюком та Дмитром Басовим (фігурантів справи Мідас), а також зобов’язання носити електронний браслет.

Після оголошення рішення Галущенко заявив, що незадоволений ним. Він наголосив, що збиратиме гроші на адвокатів, щоб вони подали на апеляцію.

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу колишній міністр енергетики Герман Галущенко, який є підозрюваним у справі Мідас, прокоментував свої фінансові можливості щодо внесення застави.

Відповідаючи на пряме запитання судді про те, яку суму він готовий внести у разі задоволення клопотання прокурора, ексміністр спочатку не відповідь.

Суддя зауважив, що підозрюваний може не відповідати, проте Галущенко пояснив, що роздумував.

– Та я просто думаю, яку суму. Я не знаю, думаю, що 30 млн грн знайшов би, 20 мн грн, – відповів Галущенко.

Нагадаємо, 16 лютого Герман Галущенко оскаржив своє затримання при спробі виїхати з країни у Вищому антикорупційному суді.

Раніше ексміністру енергетики Герману Галущенку оголосили підозру у справі Мідас.

У неділю, 15 лютого, НАБУ затримало Германа Галущенка під час спроби виїзду за кордон.

Фото: Міненерго

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.