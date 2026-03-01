Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що роботу месенджера Telegram варто було би упорядкувати в умовах війни.

Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам в ефірі телемарафону Єдині новини.

Робота Telegram в Україні: позиція Буданова

Кирило Буданов нагадав, що виступав за регулювання Telegram ще в 2024 році. Йдеться не про блокування месенджера, а про більший контроль над ним, оскільки ворог через Telegram намагається вербувати українців для диверсій та веде іншу підривну діяльність.

– Не те щоб блокувати, але трохи впорядкувати і зменшити швидкість. Щоб Telegram був месенджером – тим, чим він і має бути, – наголосив Буданов.

Керівник ОП зазначив, що як мінімум на час війни варто було б ухвалити якесь рішення щодо месенджера. Зокрема, власники Telegram-каналів могли б реєструвати їх.

– Я не проти месенджерів, не проти навіть Telegram-каналів, але вибачте: реєструй свій Telegram-канал, показуй, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще й ти ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це ж трошки про інше питання вже, – пояснив Буданов.

Він додав, що впорядкування роботи Telegram в Україні можливе, хоча це й може “багато кому не сподобатися”.

