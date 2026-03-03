У ніч проти 3 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова та транспортна інфраструктура регіону.

Тим часом два дрони вдарили по посольству США в Ер-Ріяді, Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, а Україна отримала перший транш у $1,5 млрд від МВФ.

Про головні події ночі та ранку 3 березня — читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одеську область

У ніч на 3 березня російські війська вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти портової та транспортної інфраструктури.

На території порту пошкоджено склад сухих вантажів, дорожні контейнери, окремі споруди та адміністративні будівлі, де вибито скління.

Вибуховою хвилею пошкоджено офісні приміщення компаній, що працюють у портовій зоні. Також зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах порту.

На окремих ділянках виникли займання, які оперативно ліквідували сили підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Атака на посольство США в Ер-Ріяді

Вранці 3 березня два безпілотники атакували посольство США в столиці Саудівської Аравії.

Вибух пролунав у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда. На території місії виникла пожежа, над районом піднявся чорний дим.

За попередніми даними, будівля була порожня, тому постраждалих немає. Пошкодження мають обмежений характер — йдеться про незначні матеріальні збитки.

Після інциденту посольство закликало американців в Ер-Ріяді, Джидді та Дахрані залишатися в укритті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відповідь на атаку буде оприлюднена найближчим часом та наголосив, що американські операції проти Ірану відбуваються з випередженням графіка.

Державний департамент США також закликав громадян негайно залишити країни Близького Сходу через серйозні ризики для безпеки.

Іран закрив Ормузьку протоку

У Корпусі вартових ісламської революції Ірану заявили про закриття Ормузької протоки та пригрозили відкривати вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом.

Зазначається, що перекриття Ормузької протоки може заблокувати близько п’ятої частини світових постачань нафти та спричинити різке зростання цін на енергоносії.

Україна отримала перший транш від МВФ

Україна отримала перший транш у розмірі $1,5 млрд у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

За її словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету та забезпечення макрофінансової стабільності.

Загальний обсяг програми становить $8,1 млрд. Від початку повномасштабної війни Україна вже залучила $14,9 млрд фінансової підтримки від МВФ.

ОАЕ та Катар намагаються скоротити війну з Іраном

Об’єднані Арабські Емірати та Катар проводять закулісні консультації із союзниками, намагаючись переконати президента США Дональда Трампа знайти дипломатичний вихід із конфлікту та скоротити тривалість військової операції проти Ірану.

За інформацією західних ЗМІ, лідери ОАЕ та Катару контактували з європейськими партнерами, зокрема з прем’єром Великої Британії, президентом Франції та канцлером Німеччини.

Катар попереджає, що загроза судноплавству в регіоні може спричинити різке зростання цін на природний газ.

Зеленський: Росія не здатна реалізувати свої плани

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні відомі плани Росії щодо наступальних операцій на 2025–2027 роки, однак ворог не має можливостей їх реалізувати.

За його словами, Росія прагне окупації сходу України, а також розглядає напрямки в Запорізькій області, у бік Дніпра та Одеського регіону.

Втім, зазначив президент, запланований весняний наступ залежав від результатів, яких російська армія не досягла станом на кінець 2025 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1469-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

