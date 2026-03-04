Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Підбитий російський військовий фрегат Адмірал Ессен: технічні характеристики та озброєння
2 березня 2026 року у Новоросійську дрони уразили російський корабель Адмірал Ессен, що офіційно поки що не підтверджено. Це вже вдруге за час повномасштабної війни в Україні.
Раніше про серйозне ураження гордості Чорноморського флоту Росії – фрегата “Адмірал Ессен” повідомлялось у квітні 2022 року.
Відомо, що цей корабель неодноразово випускав ракети по мирних українських містах, зокрема по Одесі.
Трохи історії
Адмірал Ессен – другий фрегат проєкту 11356Р, перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії і входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів.
Названий на честь адмірала Російського імператорського флоту, командувача флотом Балтійського моря під час Першої світової війни Миколи Оттовича фон Ессена (1860-1915).
Фрегат Адмірал Ессен був закладений 8 липня 2011 року на стапелі ПСЗ Янтар у Калінінграді. 7 листопада 2014 року був спущений на воду.
Бойовий шлях та атаки на корабль
У травні-червні 2017 року брав участь у ракетних ударах по сирійських провінціях Пальмірі й Хамі.
Також брав участь у незаконних обстрілах українських військових і цивільних об’єктів під час вторгнення Росії в Україну.
3 квітня 2022 року був пошкоджений українськими Військово-морськими силами з берегового ракетного комплексу Нептун.
2 березня 2026 року внаслідок атаки дронами було пошкоджено середню надбудову фрегата, пишуть OSINT-аналітики. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Зазначається, що внаслідок влучання в надбудову фрегата здетонували гранатомети ПК-10, призначені для постановки пасивних перешкод.
Крім механічних пошкоджень корабель зазнав ураження електронних систем.
Тактико-технічні характеристики
Екіпаж фрегата Адмірал Ессен становить 180 осіб, може взяти на борт 20 морських піхотинців.
До складу озброєння входять:
- артилерійська установка А-190 калібру 100 мм;
- зенітні ракетні та артилерійські комплекси;
- торпедні й протичовнові засоби ураження;
- високоточні крилаті ракети Калібр, якими окупанти намагаються знищити мирні українські міста.
Джерело: за матеріалами ЗМІ