2 березня 2026 року у Новоросійську дрони уразили російський корабель Адмірал Ессен, що офіційно поки що не підтверджено. Це вже вдруге за час повномасштабної війни в Україні.

Раніше про серйозне ураження гордості Чорноморського флоту Росії – фрегата “Адмірал Ессен” повідомлялось у квітні 2022 року.

Відомо, що цей корабель неодноразово випускав ракети по мирних українських містах, зокрема по Одесі.

Трохи історії

Адмірал Ессен – другий фрегат проєкту 11356Р, перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії і входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів.

Названий на честь адмірала Російського імператорського флоту, командувача флотом Балтійського моря під час Першої світової війни Миколи Оттовича фон Ессена (1860-1915).

Фрегат Адмірал Ессен був закладений 8 липня 2011 року на стапелі ПСЗ Янтар у Калінінграді. 7 листопада 2014 року був спущений на воду.

Бойовий шлях та атаки на корабль

У травні-червні 2017 року брав участь у ракетних ударах по сирійських провінціях Пальмірі й Хамі.

Також брав участь у незаконних обстрілах українських військових і цивільних об’єктів під час вторгнення Росії в Україну.

3 квітня 2022 року був пошкоджений українськими Військово-морськими силами з берегового ракетного комплексу Нептун.

2 березня 2026 року внаслідок атаки дронами було пошкоджено середню надбудову фрегата, пишуть OSINT-аналітики. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Зазначається, що внаслідок влучання в надбудову фрегата здетонували гранатомети ПК-10, призначені для постановки пасивних перешкод.

Крім механічних пошкоджень корабель зазнав ураження електронних систем.

Тактико-технічні характеристики

Екіпаж фрегата Адмірал Ессен становить 180 осіб, може взяти на борт 20 морських піхотинців.

До складу озброєння входять:

артилерійська установка А-190 калібру 100 мм;

зенітні ракетні та артилерійські комплекси;

торпедні й протичовнові засоби ураження;

високоточні крилаті ракети Калібр, якими окупанти намагаються знищити мирні українські міста.

